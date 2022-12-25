В Ликуде заявили, что закон, запрещающий расистам участвовать в выборах, будет пересмотрен

Нетаниягу намерен ввести новый закон о борьбе с расизмом и терроризм.

25 декабря партия Ликуд подтвердила, что намерена отменить статью 7А Основного закона Кнессета, которая не позволяет расистам и подстрекателям к терроризму баллотироваться в Кнессет.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Статья 7А Основного закона Кнессета не мешала сторонникам терроризма и расистам баллотироваться в Кнессет. Вот почему Нетаниягу намерен отменить эту статью и одновременно ввести новый закон о борьбе с расизмом и терроризм, который обеспечит равное и эффективное правоприменение как для евреев, так и для арабов», – сказано в заявлении.

Ранее назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что все граждане, в том числе представители ЛГБТ-сообщества и ультраортодоксальные евреи, получат равное обслуживание, будь то в отелях или местных больницах. Это произошло на фоне заявлений его коллег по коалиции из Религиозного сионизма касаемо планов будущего правительства по легализации нескольких видов дискриминации граждан.

Так, депутат от ультраправой партии Орит Струк сказала, что законы государства являются выражением этического кода Галахи, в силу чего следует внести коррективы в три статьи о запрете дискриминации. По ее мнению, есть необходимость в:

узаконивании гендерной сегрегации;

предоставлении разрешения на строительство кварталов исключительно для религиозных людей;

предоставлении израильтянам свободы отказа от определенных действия, если они противоречат их религии (например, врач должен иметь право не обслуживать определенных пациентов, если это противоречит его религиозный взглядам).

Нетаниягу это не проигнорировал и сказал, что для него и других представителей Ликуда «неприемлемы слова депутата Струк».

Ранее Яир Нетаниягу намекнул на казнь чиновников, связанных с делом его отца.

«Курсор» также сообщал об опросе, который показал, сколько израильтян пессимистично относятся к новому правительству.