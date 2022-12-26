СМИ узнали, когда Нетаниягу может привести к присяге новое правительство

Нетаниягу должен привести к присяге свое правительство до 2 января, но он хочет сделать это раньше.

Ожидается, что поправки к Основному закону Израиля, лежащие в основе формирования и функционирования следующего правительства, будут завершены в понедельник, поскольку зарождающаяся коалиция нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу продвигает законопроект, которого требуют его партнеры, перед приведением к присяге нового правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лидер ультраправого религиозного сионизма Бецалель Смотрич потребовал механизма, с помощью которого он будет выполнять функции независимого министра в Министерстве обороны и отвечать за строительство в Иудее и Самарии, в то время как глава ШАС Арье Дери настаивает на ослаблении требований кабинета к пригодности, прокладывая путь к его назначат руководителем двух крупных министерств, несмотря на недавний условный приговор за налоговое мошенничество.

Эти два изменения, объединенные в один законопроект, должны пройти второе и третье чтения в Кнессете. Поскольку они изменяют Основной закон, для принятия законопроекта в третьем чтении требуется 61 голос. Коалиция ультраправых и ультраортодоксальных союзников Нетаниягу, возглавляемая «Ликудом», контролирует 64 из 120 мест в Кнессете.

Законодательная сессия в понедельник начнется с официального объявления о том, что Нетаниягу удалось сформировать правительство большинства, технический ход, который приведет к началу семидневного обратного отсчета до крайнего срока для приведения к присяге нового правительства.

На прошлой неделе лидер «Ликуда» выиграл себе дополнительное время, чтобы завершить законодательное оформление требований своих партнеров, закрыв законодательные заседания на праздник Хануки, отложив запуск таймера до понедельника, несмотря на то, что в среду он уже сообщил президенту Ицхаку Герцогу, что он смог сформировать правительство.

Нетаниягу должен привести к присяге свое правительство до 2 января, но источники в «Ликуде» говорят, что он настаивает на том, чтобы сделать это уже в четверг. Для этого Нетаниягу должен представить подписанные коалиционные соглашения со своими пятью партнерами не менее чем за 24 часа до голосования приведения к присяге.

Пока что, через четыре дня после объявления президенту о том, что он может сформировать правительство, и через семь недель после получения большинства голосов с теми же партнерами, которые баллотировались как четко сформулированный блок, Нетаниягу подписал только одно коалиционное соглашение.

В четверг лидер «Ликуда» подписал соглашение с одной из фракций, составляющих партию «Яадут а-Тора»: «Агудат Исраэль», которая в настоящее время возглавляет фракцию под руководством новичка в Кнессете Ицхака Гольднопфа. Однако вторая фракция «Яадут а-Тора», «Дегель а-Тора», пожаловалась на то, что «Агудат Исраэль» не согласовала свою позицию.

Нетаниягу также сталкивается с разногласиями внутри собственной партии. «Ликуд» — крупнейшая фракция в Кнессете, и амбициозные законодатели разочарованы тем, что Нетаниягу уступил министерские посты и руководящие должности в комитетах другим партнерам по коалиции. Не оставляя места для бунта, Нетаниягу, как ожидается, обнародует последние посты членов своей партии лишь ближе к сроку принятия присяги.

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