Лапид встретился с посланником США по борьбе с антисемитизмом

Премьер-министр обратил внимание представителя США на важность сотрудничества мировых держав в «борьбе с антисемитизмом, какой бы трудной она ни была».

В понедельник премьер-министр Яир Лапид провел встречу с недавно назначенным специальным посланником США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Деборой Липштадт.

Встреча проходила в резиденции премьер-министра в Иерусалиме.

Лапид поблагодарил Липштадт за поддержку и подчеркнул в их беседе важность сотрудничества мировых держав в борьбе с антисемитизмом, какой бы трудной она ни была.

Лапид заявил: «Борьба с антисемитизмом — важнейшая задача, и я рад, что у нас есть партнеры, которые готовы бороться с этим явлением вместе с нами».

«Курсор» писал, что Шакед ответила на обвинения Саара о ее переговорах с Нетаниягу. Айелет Шакед заявила, что ее переговоры с Нетаниягу были нацелены на предотвращение выборов, и выдвинула Саару встречные обвинения, что он несколько недель договаривался с людьми из Ликуда.

Наш сайт сообщал слова Либермана: Я могу быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Нетаниягу не готов сотрудничать.

Напомним, мы сообщали, что Лапид встретился с министром здравоохранения на фоне роста заболеваемости COVID. Министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что его министерство справилось с вирусом за последний год, и призвал людей, подверженных высокому риску заражения COVID-19, носить маски в помещениях.