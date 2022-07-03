Лапид встретился с министром здравоохранения на фоне роста заболеваемости COVID

Министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что его министерство справилось с вирусом за последний год, и призвал людей, подверженных высокому риску заражения COVID-19, носить маски в помещениях.

В воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем провел оценку ситуации с коронавирусом и текущей волной заболеваемости в офисе премьер-министра в Иерусалиме.

«Мы вступаем в пик глобального туристического сезона во всех аэропортах, и в Израиле тоже», — сказал Лапид. — Это повлияет на темпы распространения. С этой точки зрения, поддержание уровня готовности имеет решающее значение. Мы внимательно следим за событиями».

«Мы добились больших успехов в прошедшем году и будем продолжать вести взвешенную и ответственную политику: предоставлять все инструменты для сохранения здоровья, сохраняя при этом полноценный режим дня», — заявил Горовиц.

«В настоящее время мы наблюдаем повторяющийся рост заболеваемости. Мы не теряем бдительности и находимся в постоянной готовности. Для того чтобы продолжать поддерживать полноценный режим дня, я призываю население действовать ответственно, проходить обследования и соблюдать правила карантина в случае необходимости. Мы рекомендуем — особенно группам риска — носить маски в закрытых местах».

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