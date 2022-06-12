Лапид заявил, что будет бороться за это правительство

«Кто сейчас действует безответственно — должен знать, что израильская общественность с этим не будет мириться», — заявил министр иностранных дел Яир Лапид.

Министр иностранных дел Яир Лапид выступил перед заседанием кабинета министров в поддержку правительства.

Лапид заявил: «Кто поступает необдуманно, тот должен знать, что будет привлечен к ответственности».

Вице-премьер-министр Яир Лапид сказал: «За это правительство стоит бороться, и мы будем за него бороться. Это правильно для Государства Израиль и граждан Израиля. Нет ничего проще, чем разрушать, нет ничего сложнее, чем строить».

В воскресенье на заседании кабинета министров правительство собралось, чтобы голосовать по поводу заявки Израиля на вступление в Фонд культуры и СМИ Евросоюза.

Лапид намерен сделать все возможное, чтобы не допустить роспуска правительства, находящегося на грани распада после голосования Ринави Зуаби и Мазена Ганаима вместе с оппозицией против продления израильских законов для жителей Иудеи и Самарии.

«Мы взяли на себя ответственность сформировать это правительство. Кто сейчас действует безответственно — должен знать, что израильская общественность с этим не смирится», — заявил Яир Лапид.

«Курсор» ранее писал, что правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС.

Также редакция сообщала, что Лапид сделал жесткое заявление в адрес депутатов-бунтовщиков.

Напомним, активисты МЕРЕЦ провели акцию протеста у дома Ринави Зуаби.