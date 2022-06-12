Правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС

Спорную заявку о членстве в Фонде культуры Европейского Союза должно в воскресенье рассмотреть правительство. По условиям сотрудничества это лишит финансовой поддержки культурные организации Иудеи и Самарии.

Сегодня на заседании кабинета министров правительство должно голосовать по заявке Израиля на вступление в Фонд культуры и СМИ Евросоюза.

Этот фонд координирует сотрудничество между странами-участницами в вопросах развития культурных ценностей. Его деятельность позволяет инвестировать тысячи евро в поддержку культурных учреждений и организаций.

Однако у этой программы есть одно принципиальное требование: запрещено использовать бюджет в городах, которые находятся за так называемой «зеленой чертой».

Членство в этом Фонде ЕС не даст возможности спонсировать жителей Иудеи и Самарии, население Восточного Иерусалима и Голанских высот.

Кабинету министров представлено разъяснение этой особенности в смягченной форме: «Возможно, есть населенные пункты, которые не получат поддержку фонда из-за своего географического положения».

В подписании этой заявки со стороны Израиля очень заинтересовано Министерство культуры и спорта.

Правительство поручило министру культуры и спорта Хили Тропперу разработать и оформить механизм поддержки общин, которые будут лишены финансирования фонда.

«Курсор» информировал ранее, что партия Ликуд возмущена действиями Нира Орбаха.

Также редакция писала, что Беннет обратился к мировому сообществу с предупреждением. В интервью британскому Telegraph премьер-министр призвал мировое сообщество активизировать усилия, заявив, что «ядерная программа Ирана не остановится, пока ее не остановят».