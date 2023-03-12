Лауреат Нобелевской премии спрогнозировал, как судебная реформа повлияет на Израиль

Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной Резервной Системы США и Нобелевский лауреат по экономике прошлого года, высказал мнение о том, что Израиль должен продвигаться медленно и достигать широкого консенсуса в отношении любых существенных изменений.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Экономист подчеркнул, что внезапные институциональные изменения могут серьезно подорвать безопасность иностранных инвесторов, деловых партнеров и израильских предпринимателей. Они могут увеличить неопределенность, создать новые правовые и политические риски и поставить под угрозу права меньшинств.

Согласно Бернанке, Израиль должен медленно продвигаться и достигнуть широкого консенсуса в отношении любых существенных изменений в своей правовой системе или форме правления, чтобы гарантировать продолжение необычайного экономического успеха.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс также предупредил об экономическом ущербе, который может быть нанесен реформой судебной системы, которую премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытался убедить его поддержать. В интервью 12 каналу на прошлой неделе, Саммерс выразил свою озабоченность по поводу этой реформы.

В то же время, более дюжины еврейских демократов в Палате представителей призвали правительство Израиля приостановить предлагаемую судебную реформу, а лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил в недавнем интервью Axios, что реформа является внутренним делом Израиля, и Соединенные Штаты не должны вмешиваться.

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