Лавров выступил с призывом к израильтянам и палестинцам

Министр иностранных дел россии пообщался по телефону с главами МИД Израиля и ПА.

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров* 28 и 29 января провел телефонные разговоры с главой МИД Израиля Эли Коэном и главой МИД Палестины Риядом аль-Малики,

Об этом информирует внешнеполитическое ведомство государства-агрессора.

Отмечается, что лавров «подчеркнул необходимость возобновления усилий «квартета» международных посредников для перезапуска переговорного процесса».

«Сергей лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявить максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Европейский еврейский конгресс обнародовал заявление в связи с фразой министра иностранных дел рф лаврова.

«Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, проведенным министром иностранных дел рф лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста. … Призываем г-на лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать свои комментарии. Уже не первый раз министр лавров использует отсылки к Холокосту и Гитлеру. Память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом», — говорится в заявлении.

Также Курсор писал о том, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев Лаврова о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Напомним, что лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!