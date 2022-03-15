Легенда футбола Марко Матерацци прибыл в Израиль

Легендарный итальянский футболист, Чемпион мира 2006 года Марко Матерацци прибыл в Израиль в рамках промо-кампани пивного бренда «Heineken».

Бывший защитник сборной Италии и «Интера» Марко Матерацци прибыл в Израиль всего лишь с 24-часовым визитом, в ходе которого он примет участие в специальном мероприятии от имени Heineken и даже примет участие в праздничном просмотре матча Лиги чемпионов.

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Его приезд является частью серии визитов легенд футбола всех времен в Израиль в рамках деятельности пивного бренда Heineken, которая объединила футбольных гигантов и израильских болельщиков. Год за годом Луиш Фигу, Карлес Пуйоль, Роналдиньо, Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло и Франческо Тотти приземлялись в стране, восхищая поклонников из всех слоев общества.

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Как ранее писал Курсор, израильтянка Лона Чемтай Солпетер отличилась впечатляющим достижением, финишировав сегодня утром на втором месте в женском марафоне в Нагое, Япония, показав время 2:18:44.

Напомним также, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.