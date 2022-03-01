УЕФА и ФИФА отстранили Россию от всех футбольных соревнований

Россия теперь не сыграет с Польшей в плей-офф ЧМ, а женская сборная не попадет на Евро-2022. Кроме того, УЕФА расторгает спонсорское соглашение с «Газпромом».

ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях в понедельник, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.

Самые влиятельные футбольные органы присоединились к Международному олимпийскому комитету после нескольких дней растущего протеста. Отстранение означает, что Россия не сможет сразиться с Польшей в полуфинале плей-офф Чемпионата мира в следующем месяце, в то время как ее женская сборная также не сможет участвовать в чемпионате Европы этим летом в Англии, а единственная клубная команда России, участвовавшая в еврокубках, московский «Спартак», больше не будет выступать в Лиге Европы.

В совместном заявлении двух организаций говорится: «ФИФА и УЕФА сегодня вместе решили, что все российские команды, будь то национальные представительные или клубные команды, должны быть отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления».

«Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно, высшими директивными органами обоих институтов по таким неотложным вопросам. Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в заявлении.

УЕФА также объявила о втором очень важном шаге, подтвердив отмену давней и очень прибыльной спонсорской сделки с «Газпромом».

Российская газовая компания десять лет была спонсором Лиги чемпионов, и в этом году финал соревнований должен был состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Как ранее писал Курсор, финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

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