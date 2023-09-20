Стало известно об историческом достижении Ноа Кирел в музыкальной индустрии Израиля

Ноа побила собственные рекоды.

В команде Ноа Кирел с волнением объявили об особенно впечатляющем и даже историческом аншлаге. Так, 130 000 человек купили билеты на два концерта певицы в парке Яркон в Тель-Авиве. Первое шоу состоится уже завтра.

Еще ни одному израильскому артисту не удавалось собрать такие большие концерты.

Кроме того, Кирел — первый и единственный израильский артист, который даст два масштабных шоу в парке Яркон. Это беспрецедентное достижение.

За несколько месяцев до того, как она заняла третье место на Евровидении, Ноа впервые выступила в парке Яркон в августе 2022 года перед 33 000 зрителей. Теперь ее аудитория выросла почти в 4 раза.

В анонсах говорилось, что «ее шоу пройдут с большим размахом и они будут соответствовать международным стандартам крупнейших поп-звезд мира. Это шоу, подобного которому вы никогда раньше не видели».

Курсор писал, что Ноа Кирил ответила, кто управляет ее финансами и сколько у нее сейчас денег.

Напомним, что Ноа Кирел рассказала о планах на дальнейшую карьеру и ответила, хочет ли вернуться на Евровидение.

Еще мы сообщали, что фанаты обвинили Ноа Кирел в плагиате номера представительницы Испании на Евровидении-2022.