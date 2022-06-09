Лесной пожар возле мошава Бар-Гиора был взят под контроль

Десятки студентов, которые гуляли в районе мошавов Матф, Цур Хадасса и Бар-Гиора были эвакуированы из этого района.

Около 13:00 поступило сообщение о лесном пожаре на въезде в мошав Бар-Гиора.

Об этом сообщает Maariv.

27 пожарных групп из Иерусалимского округа с помощью подкрепления из Центрального и Иудейско-Самарийского округов и при содействии шести самолетов авиационной части, а также пожарных расчетов ЕНФ усердно работали более полутора час, пока не было достигнуто управление огнем.

Десятки студентов, которые гуляли в районе мошавов Матф, Цур Хадасса и Бар-Гиора, были эвакуированы из этого района. Не было никакого вреда человеческой жизни или имуществу.

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