Зажигательные шары привели к масштабным пожарам на юге страны

К тушению огня были привлечены шесть пожарных расчетов и два самолета.

Спасатели взяли под контроль два пожара на юге Израиля, вызванные зажигательными воздушными шарами, запущенными террористами в секторе Газа.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что в выходные террористы возобновили запуск зажигательных шаров. В частности, они вызвали пожар в лесу в районе Кисуфим. К тушению огня были привлечены шесть пожарных расчетов и два самолета.

Напомним, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Решение было принято на фоне продолжающихся беспорядков у пограничного ограждения сектора Газа и продолжающегося запуска зажигательных шаров в сторону израильской территории.

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.