Левин спрогнозировал, что будет с правительством из-за остановки судебной реформы

По словам министра юстиции, «правительства падают, когда партнеры по коалиции начинают разочаровываться».

Министр юстиции Ярив Левин (“Ликуд”) выразил свое несогласие с возможной перспективой замораживания продвижения судебной реформы, ради проведения переговоров с оппозицией.

Об этом сообщает Kanal7.

Согласно сообщению, Левин считает, что такое замораживание в конечном итоге приведет к роспуску правительства.

“Замораживание законодательства означает ликвидацию реформы и ее захоронение, а отсюда открывается путь к роспуску правительства — не в непосредственном смысле, а как процесс”, — считает Левин.

“Яадут а-Тора” требует преодолимой оговорки, ШАС хочет “Закона Дери 2”, и ни “Ликуд”, ни “Ха-Ционут ха-Датит” не согласятся на отмену реформы. Правительства падают, когда партнеры по коалиции начинают разочаровываться”, — сказал Ярив Левин.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.