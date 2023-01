Либеральные евреи США провели акцию протеста против нового правительства Израиля

Десятки либеральных американских евреев провели демонстрацию у посольства Израиля в Вашингтоне против новой ультраправой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает портал Haaretz.

Отмечается, что своей акцией демонстранты пытались привлечь внимание к опасности, которую новое правительство представляет для американского еврейства, решения о двух государствах и израильской демократии.

«Наша цель здесь, как и многих правозащитников в Израиле, выступающих против людей в этом правительстве, заключается в том, чтобы выступить против политики правительства и тех действий, которые они уже предприняли», – сказал один из организаторов акции, генеральный директор группы «Американцы за мир сейчас» Адар Сусскинд.

Он отметил, что «американская еврейская община и наши американские политические лидеры должны признать, что настал новый день, и мы не можем довольствоваться старыми ответами».

В свою очередь Эстер Ледерман, директор по конгрегационным инновациям и лидерству Союза реформистского иудаизма, добавила, что комментарии членов правительства по поводу Закона о возвращении вызывают у нее особую тревогу.

«Нападки на реформистские и консервативные гиюры могут угрожать идентичности и статусу евреев, которые хотят совершить алию из Северной Америки. Мы должны дать им понять, что нас нельзя игнорировать, что эти движения в Израиле растут. Подавляющее большинство американских евреев поддерживают ценности религиозной свободы, плюрализма и равенства», – сказала она.

This needs to happen in every city and every country! #SpeakUp #FreePalestine https://t.co/gyl6bDTRx8

— Stine Paulsrud Haugen (@StinePaulsrud) January 2, 2023