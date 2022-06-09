Либерия открывает официальное дипломатическое представительство в Иерусалиме

Либерия станет еще одной африканской страной, которая открывает дипломатическое представительство в Иерусалиме.

Либерия открывает официальное представительство в Иерусалиме, которое в будущем получит статус посольства в Израиле, об этом стало известно во время официального визита делегации министров.

Делегацию возглавил Натаниэль Макгилл, руководитель администрации президента Либерии. В нее также входят министры экономики, торговли и сельского хозяйства.

Заявление было сделано на встрече с президентом Ицхаком Герцогом и заместителем министра иностранных дел Иданом Роллом.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Курсор писал ранее, что Госдепартамент США обвинил ООН в несправедливом отношении к Израилю. Организация Объединенных Наций выпустила отчет комиссию, в котором обвинила Израиль в продолжающемся конфликте с палестинскими арабами. Государственный департамент США негативно отреагировал на него.