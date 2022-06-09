Либерия открывает официальное дипломатическое представительство в Иерусалиме

Либерия открывает официальное представительство в Иерусалиме, которое в будущем получит статус посольства в Израиле, об этом стало известно во время официального визита делегации министров.
Делегацию возглавил Натаниэль Макгилл, руководитель администрации президента Либерии. В нее также входят министры экономики, торговли и сельского хозяйства.
Заявление было сделано на встрече с президентом Ицхаком Герцогом и заместителем министра иностранных дел Иданом Роллом.
Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.
Курсор писал ранее, что Госдепартамент США обвинил ООН в несправедливом отношении к Израилю. Организация Объединенных Наций выпустила отчет комиссию, в котором обвинила Израиль в продолжающемся конфликте с палестинскими арабами. Государственный департамент США негативно отреагировал на него.
Также сообщалось, что Либерман подписал соглашение, которое поощряет инвестиции между Израилем и Филиппинами. Израиль продолжает налаживать отношения с потенциальными деловыми партнерами. Министр финансов Авигдор Либерман и министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопес во вторник подписали соглашение, которое поощряет и защищает инвестиции между Израилем и Филиппинами.