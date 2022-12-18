Либерман дал оценку депортации террориста Салаха Хамури во Францию

По словам главы партии «Исраэль Бейтену», с терроризмом так не борются.

Министр финансов и председатель правления Израиля Бейтену Авигдор Либерман прокомментировал депортацию террориста Салаха Хамури во Францию.

По его словам, не должно быть так, чтобы террорист Салах Хамури, осужденный судом, освобожденный, возвращенный в Сирию и депортированный, был воспринят как герой во Франции и, вдобавок к оскорблению, делает выговор Министерству иностранных дел.

«Это не борьба с терроризмом, это то, как терроризм и террористов поощряют — как в Израиле, так и во Франции», — написал Либерман.

Как сообщал Курсор, террорист Салах Хамури был депортирован во Францию ​​в воскресенье утром после решения, принятого две недели назад министром внутренних дел Айелет Шакед, лишить его вида на жительство в Израиле.

Хамури является гражданином Франции и постоянным жителем Израиля, он 1985 года рождения. Он много лет активно работал в рядах палестинской арабской террористической организации Народный фронт освобождения Палестины (НФОП).

За это время он организовал, подстрекал и планировал осуществить террористические акты по собственной инициативе и от имени организации против граждан и видных деятелей Израиля. В связи с продолжающейся причастностью к террористической организации Хамури несколько раз арестовывался и заключался под административный арест.

Позже Курсор информировал о том, что Франция отреагировала на депортацию террориста Салаха Хамури, планировавшего убить раввина Йосефа. МИД страны осуждает решение Израиля депортировать Салеха во Францию.

«Это решение противоречит закону израильских властей», — заявили в министерстве.

Напомним, вокруг посла Израиля во Франции разгорелся скандал.