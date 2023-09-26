Либерман заявил, что правительство Нетаниягу — «худшее, что случилось с иудаизмом за последние 75 лет».

Депутат Кнессета Авигдор Либерман раскритиковал правительство Нетаниягу из-за напряженной обстановки в сфере безопасности.

На своем аккаунте в Таиттере Либерман написал, что «это правительство — худшее, что случилось с иудаизмом за последние 75 лет». Его критика стала реакцией на ряд инцидентов с безопасностью, которые произошли в государстве Израиль в последнее время.

Либерман сравнил правительство с Ираном, заявив, что «это то же самое, что Исламская республика делает с исламом в Иране».

После событий, произошедших вчера вечером во время молитвы в Йом-Кипур в Тель-Авиве, Либерман обвинил Нетаниягу.

«Взять самый святой день в иудаизме и превратить его в день раздора – так может только Нетаниягу».

Вслед за этим Либерман заявил, что произошедшее в Йом-Кипур во время молитвы — это всего лишь очередная «попытка мессианского правительства превратить Тель-Авив в Тегеран».

הממשלה הזאת זה הדבר הכי רע שקרה ליהדות ב-75 השנים האחרונות. זה מה שהרפובליקה האסלאמית עשתה לאסלאם באיראן. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 26, 2023

מה שראינו אתמול בת״א במהלך יום הכיפורים, זה עוד ניסיון של הממשלה המשיחית להפוך את ת״א לטהראן. כנראה שהצעד הבא של הממשלה כבר בכנס החורף הקרוב, יהיה להגיש הצעת חוק על הקמת משטרת המוסר. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 26, 2023

Напомним, что столкновения вспыхнули на площади Дизенгоф в Тель-Авиве в воскресенье вечером, когда некоторые верующие попытались установить перегородки, чтобы разделить мужчин и женщин.

Когда началась молебен, протестующие вышли на демонстрацию против гендерной сегрегации. Конфронтация переросла в драки.

Подобные инциденты произошли и в понедельник, когда верующие пытались создать гендерную сегрегацию в общественных местах во время молебна, завершающего день поста.

Курсор писал, что Либерман обрушился на правительство с критикой: «Это полная капитуляция».

Еще мы писали, что в Ликуде раскритиковали Ганца с критикой и выдвинули требование.