Меню
Все разделы

Либерман направил Нетаниягу жесткое заявление — «Превращаете Тель-Авив в Тегеран»

14:48, Сегодня
Новости Израиля
авигдор либерман фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90
Либерман заявил, что правительство Нетаниягу — «худшее, что случилось с иудаизмом за последние 75 лет».

Депутат Кнессета Авигдор Либерман раскритиковал правительство Нетаниягу из-за напряженной обстановки в сфере безопасности.

На своем аккаунте в Таиттере Либерман написал, что «это правительство — худшее, что случилось с иудаизмом за последние 75 лет». Его критика стала реакцией на ряд инцидентов с безопасностью, которые произошли в государстве Израиль в последнее время.

Либерман сравнил правительство с Ираном, заявив, что «это то же самое, что Исламская республика делает с исламом в Иране».

После событий, произошедших вчера вечером во время молитвы в Йом-Кипур в Тель-Авиве, Либерман обвинил Нетаниягу.

«Взять самый святой день в иудаизме и превратить его в день раздора – так может только Нетаниягу».

Вслед за этим Либерман заявил, что произошедшее в Йом-Кипур во время молитвы — это всего лишь очередная «попытка мессианского правительства превратить Тель-Авив в Тегеран».

Напомним, что столкновения вспыхнули на площади Дизенгоф в Тель-Авиве в воскресенье вечером, когда некоторые верующие попытались установить перегородки, чтобы разделить мужчин и женщин

Когда началась молебен, протестующие вышли на демонстрацию против гендерной сегрегации. Конфронтация переросла в драки. 

Подобные инциденты произошли и в понедельник, когда верующие пытались создать гендерную сегрегацию в общественных местах во время молебна, завершающего день поста.

Курсор писал, что Либерман обрушился на правительство с критикой: «Это полная капитуляция».

Еще мы писали, что в Ликуде раскритиковали Ганца с критикой и выдвинули требование.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white