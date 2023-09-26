В Ликуде обрушились на Ганца с критикой и выдвинули требование

Скандал в политических кругах из-за столкновений в Тель-Авиве продолжается. Ликуд выступил с обвинением в адрес Ганца.

Премьер-министр Нетаниягу вчера вечером осудил «левых экстремистов» за столкновения в Йом-Кипур в Тель-Авиве. Его заявление раскритиковал Бени Ганц, назвав премьера «генератором ненависти».

Партия «Ликуд» отреагировала на заявление Ганца, написав, что «он делает высокопарные заявления о единстве и своим молчанием поощряет неоправданную ненависть и отказывается осуждать нападавших на молящихся накануне Йом Кипура».

Партия потребовала от Ганца «однозначно, без оговорок, осудить насилие и провокации со стороны левых активистов накануне Йом-Кипура».

Напомним, что Нетаниягу написал вчера, что "люди в Израиле стремились объединиться в Йом-Кипур" и что «в этот священный день для еврейского народа некоторые левые экстремисты устроили беспорядки во время молитвы. Похоже, для них нет границ и предела ненависти, что вызывает отвращение у меня и многих граждан Израиля".

Бени Ганц написал в ответ на заявление Нетаниягу: "Тот, кто решил разделить еврейский народ, смог осквернить этот священный день при помощи насилия и необоснованной вражды. И кто, если не премьер-министр, самый активный источник ненависти, который в настоящее время разжигает этот конфликт с политиками, решившими превратить наше общественное пространство в зону бедствия».

Курсор напоминает, что президент Герцог предупредил израильтян о «самой опасной угрозе».