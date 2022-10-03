Либерман настаивает на расширении Закона о возвращении в Израиль

На фоне опасений, что рф* может ограничить выезд из страны, министр финансов настаивает на расширении права на возвращение до четвертого поколения.

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман настаивает на том, чтобы правительство расширило право страны на возвращение, чтобы позволить большему количеству русских еврейского происхождения получить израильское гражданство.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Новая инициатива появилась после того, как 21 сентября президент рф владмир путин объявил о частичной мобилизации, что породило опасения, что москва может запретить мужчинам призывного возраста покидать страну.

Согласно сообщению Кан Решет Бет, опубликованному в понедельник утром, правительство назначило на сегодня, 3 октября, слушание по распоряжению министра финансов Авидгора Либермана, чтобы обсудить возможность расширения Закона о возвращении, чтобы включить в него неевреев.

По действующему закону евреи и дети евреев могут репатриироваться в Израиль и претендовать на гражданство вместе со своими супругами; с положением, позволяющим внукам евреев также получать гражданство.

Либерман, согласно отчету, предложил распространить право на возвращение до четвертого поколения, «даже если изменение будет временным».

Премьер-министр Яир Лапид ответил на требование Либермана, заявив, что необходимо провести слушание по этому вопросу, прежде чем предпринимать какие-либо попытки изменить закон.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид заявил, что Израиль ожидает массовую волну репатриантов из Украины и рф. Власти Израиля прогнозируют, что в ближайшие месяцы в страну прибудут десятки тысяч новых репатриантов.

Курсор писал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока беженцев из рф из-за объявленной там мобилизации.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели иммиграционные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!