Либерман ответил, подаст ли кандидатуру на пост премьер-министра

Глава «Исраэль Бейтену» Либерман объявил, что ни при каких обстоятельствах не войдет в правительство Нетаниягу. Он также не исключает возможности претендовать на пост премьер-министра.

Министр финансов и лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман в субботу вечером заявил, что не исключает себя из числа возможных кандидатов на пост премьер-министра.

Либерман откажется войти в правительство, сформированное по соглашению о ротации Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца.

Министр финансов объявил: «О правительстве с ротацией Ганца и Нетаниягу не может быть и речи. Если Нетаниягу войдет, я выйду».

«Я намерен сделать все, чтобы правительство было сформировано без Биби, без [Арье] Дери и без [Моше] Гафни», — ответил он.

«Кроме того, что он обвиняет других людей, он действительно ничего не знает», — напал Либерман на Нетаниягу.

«Давайте скажем правду — прожиточный минимум не интересует Нетаниягу. Его интересует закрытие его юридических дел, пункт об отмене, французский закон. Мы слышим, чего он хочет и что все кандидаты на праймериз пытаются ему угодить. Все соревнуются, кто пойдет в Верховный суд с D-9, а кто — с танком «Меркава»».

Либерман уверен, что все процессы против лидера Ликуда будут закрыты на следующий день после его прихода к власти.

«Если у Нетаниягу не будет 59 мест, то даже партия «Ликуд» не захочет пятой попытки [сформировать правительство] — никто не хочет идти на шестые выборы».

Либерман предупредил, что если Нетаниягу не наберет 61 место со своими партнерами Смотричем, Гафни и Дери, я услышу гораздо больше желания сказать «нет» Нетаниягу изнутри Ликуда.

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