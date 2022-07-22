Выборы-2022: Ямина не пройдет в Кнессет, а Ликуд не наберет 60 мест

Согласно последнему опросу, блок под руководством Ликуда наберет 59 мест в Кнессете, РААМ и МЕРЕЦ пройдут с 4 голосами, а Ямина не преодолеет избирательный барьер.

Если бы выборы состоялись сегодня, то блок под руководством Ликуда не набрал бы необходимых для большинства 60 мест в Кнессете.

Опрос проводился компанией Panels Politics по заказу Maariv.

По результатам опроса, крайне левая партия МЕРЕЦ преодолеет избирательный порог, а правая Ямина — нет. Ликуд получит 35 мест в Кнессете, а Еш Атид — 24 места.

Третье место занял объединенный список «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» с 12 местами, а четвертое — «Религиозный сионизм» с 10 местами. ШАС может получить восемь мест.

Трем партиям прогнозируют по шесть мест в Кнессете. Это Объединенный иудаизм Торы, Объединенный арабский список и «Исраэль Бейтену».

Авода получит пять мест в Кнессете, а РААМ и МЕРЕЦ — по 4 места.

Согласно последнему опросу, Ямина и независимая партия Еврейский дом не преодолеют избирательный барьер.

Блок под руководством Ликуда получит 59 мест в Кнессете, а нынешние партнеры по коалиции — 54 места. Объединенный арабский список, который традиционно не присоединяется ни к одной коалиции, получил бы оставшиеся места.

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