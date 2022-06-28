Выборы в Израиле: Кнессет распустят к полуночи среды

Коалиция и оппозиция достигли ряда договоренностей касательно законопроекта о роспуске Кнессета и проведении выборов.

Согласно договоренности между депутатами, Закон о роспуске Кнессета должны принять в трех чтениях к полуночи среды, 29 июня. При этом, дату выборов назначат на пленуме Кнессета.

На данный момент коалиция и оппозиция рассматриваются два варианта даты выборов — 25 октября либо 1 ноября.

Стороны также договорились, что на текущей сессии не будет вынесено на голосование предложение о запрете обвиняемому занимать пост премьер-министра, целью которого было помешать лидеру оппозиции и бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать новое правительство.

Кроме этого, достигнута договоренность о том, что не будут продвигаться законы, которые связаны с выборами и могут изменить политическую реальность. Некоторые законы вынесут на утверждение с согласия и коалиции и оппозиции во время переходного до выборов периода.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что «я сделаю все, чтобы не допустить альтернативного правительства Нетаниягу». Министр обороны уверен, что новая коалиция под руководством Нетаниягу — это худший вариант для Израиля, и он намерен «сделать все, чтобы предотвратить это».

Курсор информировал, что Либерман назвал цену новых выборов для Израиля.

Также мы сообщали, что названа дата выборов: коалиция и оппозиция пришли к общему мнению.

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.