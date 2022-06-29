Законопроект о роспуске Кнессета 24-го созыва одобрен в первом чтении

Сегодня Кнессет принял в первом чтении законопроект о роспуске правительства, представленный депутатом Йоавом Кишем от Ликуда.

Согласно итогам голосования за законопроект о роспуске Кнессета 24-го созыва, 74 депутата поддержали законопроект – и только пятеро выступили против. После этого предложение направили в парламентскую комиссию, которая продолжит рассмотрение этого законопроекта во втором и третьем чтении.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В преддверии голосования комиссия Кнессета решила указать две альтернативные даты выборов: 25 октября и 1 ноября. Окончательный выбор будет сделан во время подготовки законопроекта ко второму и третьему чтению.

Кроме этого, новый список кандидатов может претендовать на аванс за счет финансирования своих избирательных расходов, размер которого будет составлять 10 расчетных единиц (вместо 70% ставки).

В пояснительной записке к предложению говорится: «В связи с проведением пяти выборов [за три года] политические партии сталкиваются со значительными трудностями в управлении государственными ресурсами, выделенными им по закону. Эти ресурсы предназначены для использования партиями в течение более длительных периодов времени в — между выборами, и, следовательно, фракциям Кнессета будут предоставлены большие суммы в обмен на их финансирование общих расходов».

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда может состояться приведение к присяге Яира Лапида. Если Кнессет проголосует за самороспуск сегодня в среду, то это приведет к прекращению премьерских полномочий Беннета.

Также представители Ликуда заявили, что «это последний шанс Нетаниягу». Один депутат партии сказал, что «даже самые большие сторонники Нетаниягу говорят, что не последуют за ним в шестой избирательной кампании. Ему придется уйти в отставку».

Депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМ. Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Курсор писал, что договоренность об увеличении финансирования выборов заморожена. По просьбе Ликуда председатель коалиции Боаз Топоровски согласился увеличить предвыборный бюджет партий. Каждая единица финансирования для депутата кнессета должна была увеличиться с 1,4 млн до 1,66 млн шекелей.

Еще напомним, что Кнессет распустят к полуночи среды. Согласно договоренности между депутатами, Закон о роспуске Кнессета должны принять в трех чтениях к полуночи среды, 29 июня. При этом, дату выборов назначат на пленуме Кнессета.