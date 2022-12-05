Либерман раскритиковал новое правительство: что он сказал

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман перед членами своей фракции негативно высказался в адрес нового правительства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Либерман заявил, что правительство Биньямин Нетаниягу изменит «ДНК Государства Израиль». Ещё недавно министр финансов считал, что Нетаниягу «примет свои личные указы» и в итоге «покончит» с председателями «Религиозного сионизма» и «Оцма Иегудит», Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром.

Однако недавно было полностью опубликовано коалиционное соглашение, подписанное в воскресенье, 4 декабря, между партиями «Ликуд» и «Религиозный сионизм». Во главе сделки находится пункт о том, что все ответы правительства в Верховный суд по вопросу урегулирования должен санкционировать сам Смотрич.

Также на законодательном уровне (в Основном законе: Правительство) на постоянно закрепят должность «Министр в Министерстве обороны». На эту должность назначат представителя Религиозного сионизма, который будет включать в себя власть над гражданской администрацией (де-факто правительство зоны С в Иудее и Самарии, которое управляет там всеми еврейскими общинами).

В Министерстве обороны создадут самостоятельное управление в подчинении Смотричу или другому назначенному им министру. В нем будет 12 руководящих должностей, включая должность главного управляющего, которая аналогична должности управляющего директора.

Сам Смотрич получит должность министра финансов в первой половине срока полномочий нового правительства, а затем – министра внутренних дел. Уже во второй части срока полномочий правительства председатель «Религиозного сионизма» будет находиться на мосту министра здравоохранения или другим министерством, что согласует назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу. Больше о соглашении узнайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Лапид жестко раскритиковал коалиционное соглашение Нетанягу с Религиозным сионизмом.

Помимо этого Битан заявил, что Ликуд совершил ошибку.