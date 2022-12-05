Битан заявил, что Ликуд совершил ошибку

Битан в послании Нетаниягу заявил, что проблемы будут исходить не от него, а от других сторон.

Депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд»), который в последние дни критиковал поведение председателя партии Биньямина Нетаниягу на коалиционных переговорах, пояснил, что не намерен покидать партию.

«Трудность с завершением переговоров — это признак грядущих событий, проблем в формирующейся коалиции будет немало. Проблемы будут не со стороны «Ликуда», а со стороны других партнеров», — заявил Битан.

Что касается желания «Ликуда» принять закон, который исключит возможность отделения четырех депутатов от партии, Битан сказал: «У меня нет проблем с тем, что Нетаниягу вообще отменит раскол, я родился в «Ликуде» и останусь в «Ликуде». Что это ему дает? Это просто показывает, что он находится под давлением».

Битан прокомментировал письмо премьер-министра Яира Лапида мэрам и руководителям муниципалитетов Израиля, в котором он призвал их не сотрудничать с правительственным органом, который возглавит депутат Кнессета Ави Маоз, председатель фракции «Ноам» в рамках новой коалиции.

«Письмо Лапида как премьер-министра неуместно. Он совершил ужасную ошибку. Если бы он сделал это как член Кнессета, я бы сказал хорошо, но как премьер-министр вы не можете так поступать», — сказал Битан.

Наконец, он прокомментировал назначение Маоза заместителем министра, сказав: «Ликуд совершил ошибку, предоставив Ави Маозу полномочия более 2 миллиардов шекелей и полномочия, и постфактум понял, что это была ошибка».

Ранее Курсор писал, что обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом. В прошлый четверг партия «Ликуд» подписала коалиционное соглашение с партией «Религиозный сионизм», которую возглавляет депутат Кнессета Бецалель Смотрич.

Курсор писал, что партия Яадут а-Тора подписала коалиционное соглашение с Ликудом. Партия ультраортодоксов достигла соглашения с переговорной командой «Ликуда» после 12 часов напряженных переговоров.

Курсор писал, что депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии. Политик рассказал, является ли Нетаниягу бесспорным лидером Ликуда.

Коалиционное соглашение: Смотрич назначит главу COGAT и гражданской администрации. Лапид назвал соглашение «опасной политизацией армии».

Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии».

Напомним, что Нетаниягу заявил, что он не допустит эрозии демократии Израиля,