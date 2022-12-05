Обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом

Сегодня утром, 5 декабря, это соглашение было опубликовано полностью, сообщает INN.

Во главе соглашения стоит пункт о том, что все ответы правительства в Верховный суд по вопросу урегулирования должны быть санкционированы самим Смотричем. Кроме того, на законодательном уровне (в Основном законе: Правительство) будет постоянно закреплена должность «Министр в Министерстве обороны». На эту должность будет назначен представитель Религиозного сионизма, который будет включать в себя власть над гражданской администрацией (де-факто правительство зоны С в Иудее и Самарии, которое управляет всеми еврейскими общинами там).

Также в Минобороны будет создано самостоятельное управление, которое будет подчиняться Смотричу или другому назначенному им министру. В этом управлении будет 12 руководящих должностей, включая должность главного управляющего, аналогичную должности управляющего директора.

Сам Смотрич будет занимать пост министра финансов в первой половине срока полномочий нового правительства, а затем — министра внутренних дел. В течение второй части срока полномочий правительства член партии «Религиозный сионизм» будет назначен министром здравоохранения или другим министерством (с согласия назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу). Затем Смотрич также станет министром в Министерстве обороны. Депутат Кнессета Орит Строк будет назначена министром национальных проектов, а Офир Софер станет министром иммиграции и абсорбции.

В коалиционные соглашения также включено согласие партии «Религиозный сионизм» немедленно назначить нового спикера Кнессета от партии «Ликуд», который будет занимать эту должность до тех пор, пока новое правительство не будет приведено к присяге, а постоянный спикер не будет выбран премьер-министром и утвержден от партии «Ликуд».

Кроме этого, Смотрич будет заседать на всех правительственных форумах в течение всего срока полномочий нового правительства, включая генеральный кабинет. Кроме этого, если число министров в кабинете превысит 11, то партия «Религиозный сионизм» получит дополнительный министерский портфель на весь срок полномочий нового правительства. Член партии «Религиозный сионизм» будет назначен главой влиятельного Комитета по Конституции, Закону и Справедливости.

Соглашение также предусматривает, что Смотрич будет единственным исполняющим обязанности председателя министерского комитета по вопросам урегулирования, который будет контролировать Нетаниягу.

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Коалиционное соглашение: Смотрич назначит главу COGAT и гражданской администрации. Лапид назвал соглашение «опасной политизацией армии».

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