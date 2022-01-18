В Израиле через неделю ожидают спад заболеваемости коронавирусом

Министерство здравоохранения заявило, что Израиль продолжит предлагать четвертую прививку от COVID-19, несмотря на предварительные выводы о том, что этого недостаточно для предотвращения Омикрона, прогнозируя, что заражение, вызванное этим вариантом, пойдет на убыль через неделю.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Поскольку правительство сворачивает контрмеры против Омикрона, чтобы ослабить нагрузку на экономику, премьер-министр Нафтали Беннет стремился объяснить все еще высокое число случаев заболевания в Израиле в первую очередь результатами массового тестирования, а не уровнем заражения.

Самая быстрая страна, внедрившая вакцинацию год назад, Израиль в прошлом месяце начал предлагать четвертую прививку, также известную как вторая ревакцинация, своим наиболее уязвимым группам и группам высокого риска.

Предварительное исследование, опубликованное израильской больницей в понедельник, показало, что четвертая инъекция повышает уровень антител даже до более высокого уровня, чем третья, но «вероятно» этого недостаточно, чтобы отразить сильно передающийся Омикрон.

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказала о главной опасности штамма Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.