Либерман впервые появился на демонстрации против судебной реформы

По словам политика, он “не припомнит такого правительства, которое бы за два месяца ввергло страну в хаос, а граждан — в панику”.

Лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман сегодня, 4 марта, впервые принял участие в демонстрации против судебной реформы и выступил на митинге в Ашдоде.

Об этом сообщает Israel Info.

Издание напоминает, что после первой большой демонстрации в Тель-Авиве Либерман заявил, что не станет участвовать в протестном движении, так как кто-то из участников размахивал палестинским флагом. В своей первой речи Либерман … делал акцент на неспособности правительства обеспечить в стране порядок и решать насущные проблемы граждан.

“Программа ослабления судебной системы — это не ”реформа», а сборник законов, призванных послужить двум лицам — Нетаниягу и Дери», — сказал политик. Он заявил, что “не припомнит такого правительства, которое бы за два месяца ввергло страну в хаос, а граждан — в панику”. Правительство, по словам Либермана, обещало бороться с дороговизной и улучшить ситуацию в сфере безопасности, но в действительности “мы имеем персональное законодательство и попытку создать государство Галахи”.

Либерман также заявил, что правовая реформа нужна, но ее первыми шагами должны стать принятие конституции и создание конституционного суда, никакие переговоры с Нетаниягу невозможны, потому что он известный лжец и мошенник, а президент не должен подписывать законы, которые собирается принять Кнессет.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.