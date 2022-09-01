Перед поездкой в Вашингтон глава Моссада получил наставления от Лапида

Яир Лапид и Давид Барнеа обсуждали продолжение усилий Израиля по вопросу возобновления ядерного соглашения западных стран и США с Ираном.

В четверг премьер-министр Яир Лапид провел совещание с главой Моссада Дэвидом Барнеа перед его поездкой в ​​США на следующей неделе.

Дэвид Барнеа будет защищать израильские интересы касательно ядерной сделки во время встречи с высокопоставленными американскими чиновниками.

Встреча Лапида и Барнеа была посвящена ядерному соглашению с Ираном. Премьер-министр проинструктировал главу Моссада касательно продолжения усилий Израиля по вопросу иранского соглашения с западными странами.

Ранее «Курсор» писал, что глава Моссада посетит США, ибо Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерного соглашения.

Также мы информировали, что Лапид позвонил Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

Кроме того, сайт информировал, что МИД Израиля призвал израильтян немедленно покинуть Украину. Со срочным сообщением к израильтянам, которые отправились в преддверии Рош ха-Шана в Умань, официально обратилось министерство иностранных дел.

Мы также сообщали, что Лапид и Нетаниягу поссорились после брифинга, посвященного ядерному соглашению с Ираном.Между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу возникла ссора после того, как первый представил своему предшественнику брифинг по вопросам безопасности, который посвящен ядерному соглашению с Ираном.