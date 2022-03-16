Личные файлы главы Моссада опубликовали в группе Telegram, связанной с Ираном

Фотографии и личные документы, раскрывающие информацию о директоре Моссад Давиде Барнеа и его семье, просочились во вторник в анонимный канал Telegram.

Канал, созданный за несколько часов до утечки, как сообщается, связан с иранскимиира группами.

В опубликованном видео утверждается, что показанные документы и фотографии являются результатом обширной кампании наблюдения за Барнеа. Согласно информаторам, эта кампания продолжается с 2014 года, когда Барнеа был главой отдела Моссада, ответственного за активацию международной агентурной сети Моссада.

Несколько версий видео были опубликованы на английском, арабском и иврите.

Некоторые из файлов включают личные фотографии главы Моссада с его семьей, билеты на самолет, купленные ним, налоговые документы и спутниковый снимок того, что, как утверждается, является его домом.

Было сказано, что дополнительная информация, собранная о Барнеа, будет опубликована в ближайшее время.

Фотографии и документы, показанные в группе Telegram, не могут быть аутентифицированы, и неизвестно, были ли они получены путем взлома личного телефона или компьютера Барнеа.

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