Лидер ХАМАС угрожает Израилю: Мы победим «оккупантов и их новое правительство»

Главный лидер ХАМАС: заявил, что «новое сионистское правительство состоит из самых экстремистских религиозных и националистических правых в истории образования».

Лидер ХАМАС Халед Машаль сказал, что создание ХАМАСа было «исторической вехой на пути сопротивления в Палестине, а бригады Аль-Кассам теперь стали армией всей Палестины и опорой Аль-Кудса (Иерусалима), Аль- -Акса, (Западного) берега, внутренних районов (Израиль) и диаспоры».

Об этом сообщает INN.

Выступая на мероприятии, посвященном 35-летию основания ХАМАС, он сказал, что ХАМАС «подчеркивает нашу приверженность принципам и устоям, земля — это вся Палестина, Иерусалим, святые места ислама и христианства, право на возвращение, сопротивление, принадлежность к (исламской) нации, свобода для заключенных — вот наши основные принципы… мы не откажемся от них, несмотря на трудности».

«Новое сионистское правительство состоит из самых крайних религиозных и националистических правых в истории образования. Израиль думает, что своим крайним правительством он положит конец нашей проблеме, но наш великий народ в своей оригинальности и единство, может превратить этот вызов в возможность, поскольку все проекты поселений потерпели поражение, последний из которых является сделкой века», — добавил он.

«Благословенная Палестина отвергает захватчиков и не проявляет к ним терпения, а наш народ способен победить оккупацию и ее новое фашистское правительство. Мы не считаем Газу одной ответственной за борьбу с оккупацией, а Газа, Западный берег, внутренние районы (израильские арабы) и диаспора — все несут ответственность за борьбу с оккупацией, каждый в своей собственный путь», — сказал лидер ХАМАС.

«Газа победила… и теперь ей нужно возобновить кампании по снятию осады, и этот вопрос стоит на первом месте в нашем списке приоритетов», — отметил он.

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Наша редакция сообщала, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом. Несмотря на разногласия между двумя группами, в последние месяцы они активизировали свое сотрудничество как в Дженине, так и в Наблусе.