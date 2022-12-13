Лидер ХАМАСа: Иерусалим является сердцем конфликта

«Мы никогда не допустим реализации сионистских планов в мечети Аль-Акса и в Иерусалиме в целом», — заявил Исмаил Хания.

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания выступил по случаю 35-й годовщины создания террористической организации с угрозами в адрес Израиля и «сионистского правительства».

Он завил, что исламское движение открывает «новую главу в конфликте с сионистским правительством, объединив сопротивление с государственной политикой, причем политика не идет в ущерб сопротивлению».

Хания сказал: «Иерусалим — это сердце конфликта с сионистским врагом, и он выражает веру и столицу и представляет общий титул, который объединяет наш народ и нашу (исламскую) нацию в любом месте и времени».

В этом контексте Хания выступил с угрозой в адрес Израиля, заявив: «Мы никогда не допустим реализации сионистских планов в мечети Аль-Акса и в Иерусалиме в целом».

Комментируя израильскую политику касательно Храмовой горы, Хания сказал: «Сионисты не должны верить, что дорога будет вымощена для них розами, она будет вымощена огнем».

Хания подчеркнул, что ХАМАС «отрежет руку, которая будет наложена на мечеть Аль-Акса. Палестинский народ похоронит это (израильское) правительство на пути к устранению всего (сионистского) образования с земли Палестины».

Он отметил, что в Иудее и Самарии происходит «новая интифада» и что «боевые действия усиливаются, несмотря на попытки оккупации установить свой контроль».

Ранее Курсор писал, что в ХАМАСе пообещали «освободить Иерусалим и его святыни», а также помешать любым попыткам «иудаизировать мечеть Аль-Акса или разделить ее во времени и пространстве (между мусульманами и евреями – прим.ред.)». Террористы призывают палестинцев к усилению сопротивления и революции против Израиля.

«Курсор» также сообщал, что в Иерусалиме открыли мемориальную доску, увековечивающую память убитого террористом из ХАМАСа иммигранта из ЮАР