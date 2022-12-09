ХАМАС обещает «освободить» Иерусалим

ХАМАС контролирует сектор Газа с момента переворота в 2007 году, в ходе которого он сверг Палестинскую автономию.

ХАМАС объявил о начале серии мероприятий в секторе Газа, приуроченных к 35-летию со дня его основания. Эти мероприятия будут включать военные парады и митинги в нескольких районах прибрежного анклава, находящегося под контролем ХАМАС, и, как ожидается, достигнут своего пика 14 декабря крупным митингом в городе Газа.

В 2006 году исламистское движение победило на выборах в палестинский парламент, Законодательный совет Палестины. Год спустя ХАМАС захватил контроль над сектором Газа в результате насильственного переворота, который привел к краху Палестинской автономии. С тех пор различные попытки подорвать ХАМАС или отстранить его от власти не увенчались успехом. Большинство попыток было предпринято Израилем и ПА.

ХАМАС также столкнулся с бойкотом со стороны многих арабских и западных стран. Это также, по-видимому, мало повлияло на ХАМАС, который продолжает управлять сектором Газа, не сталкиваясь с какими-либо серьезными проблемами ни дома, ни за границей.

ХАМАС также остается полностью приверженным своей идеологии, несмотря на заявления некоторых арабских и западных политологов о том, что в последние годы группировка смягчила свои взгляды.

Эмблема, которую Хамас выбрал для празднования годовщины этого года, состоит из карты «Палестины», простирающейся от Средиземного моря до реки Иордан и от Рош а-Никра на севере до Эйлата на юге. К правой стороне карты прикреплены винтовка и палестинский флаг. Чиновники ХАМАС заявили, что винтовка символизирует стратегию их группировки по продолжению вооруженной борьбы «как единственного варианта освобождения всей Палестины». С момента своего основания в 1987 году ХАМАС осуществил тысячи террористических актов против Израиля.

Официальные лица заявили, что в этом году годовщина основания ХАМАС будет проходить под лозунгом «Мы движемся к Иерусалиму с ревущим потоком». Они добавили, что этот лозунг призван подтвердить решимость палестинцев «освободить Иерусалим и его святыни» и помешать любым попыткам «иудаизировать мечеть Аль-Акса или разделить ее во времени и пространстве [между мусульманами и евреями]».

Накануне годовщины ХАМАС призвал палестинцев усилить свое «сопротивление и революцию» против Израиля. Высокопоставленный представитель ХАМАС Осама аль-Мазини заявил, что ХАМАС продолжит поддерживать палестинцев в Иудее и Самарии в их борьбе против Израиля.

Обращаясь к назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Мазини сказал, что «воины придут, чтобы вырвать вас с корнем… Мы будем продолжать нести знамя истины и сопротивления до освобождения Палестины».

Ранее Курсор писал, что Катар предостерегает ХАМАС и Исламский джихад от обстрелов Израиля во время ЧМ-2022. Это заявление появилось на фоне опасений в израильском оборонном истеблишменте, что Исламский джихад может запустить ракеты по Израилю в ближайшие дни.

Курсор сообщал, что истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что ночью израильские истребители нанесли ответный удар по объектам ХАМАСа и входу в туннель в южной части сектора Газа.

Наша редакция писала, что Кохави сделал заявление на фоне ночных пусков из сектора Газа. Начальник Генштаба Кохави: «Если стабильность в Газе сохранится до мая — это будут самые спокойные два года».

Напомним, что ЦАХАЛ опубликовал видео разрушения объекта ХАМАСа.