Глава ПА Махмуд Аббас обратился к Вашингтону с гневным призывом

Глава ПА предупредил США, что он на грани ухудшения отношений с Израилем из-за действий в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии, и повторил требования к Байдену исключить ООП из списка террористических структур и вновь открыть консульство.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас принял в субботу делегацию США во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф в преддверии ожидаемого визита президента Джо Байдена в следующем месяце. Разгневанный лидер ПА обратился к Вашингтону с новым призывом выполнить свои обещания для восстановления связей.

Об этом передает The Times Of Israel.

Встреча состоялась менее чем через две недели после телефонного разговора, который Аббас провел с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого лидер ПА предупредил, что он находится на грани понижения статуса отношений с Израилем из-за «нарушения международного права в Восточном Иерусалиме и Западном берегу», — заявил палестинский чиновник The Times of Israel в субботу.

В последние месяцы Аббас все больше злился на администрацию США из-за предполагаемой неспособности отменить меры, введенные администрацией Трампа.

Делегация Лиф надеется заверить Рамаллаха в том, что Вашингтон все еще работает над сохранением перспективы решения проблемы на основе сосуществования двух государств, даже несмотря на то, что официальные лица США пояснили, что не намерены выдвигать мирную инициативу в обозримом будущем.

«Президент [по словам Лиф] сказал, что текущая ситуация неустойчива и недопустима, [учитывая] отсутствие политического горизонта», — сообщается на официальном новостном сайте ПА Wafa.

Аббас поднял вопрос об «израильской эскалации» в отношении исламских и христианских святынь, «изгнании» палестинцев из Восточного Иерусалима, утверждении поселений и насилии со стороны поселенцев, говорится в сообщении его офиса.

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