Партия РААМ потребовала отставки мятежного депутата Мазена Ганаима

С учетом сотрудничества с правительством Беннета, партия РААМ высказала недовольство самовольным голосованием Мазена Ганаима вместе с коалицией и оказывает давление на него, требуя отставки.

Партия РААМ предложила подать в отставку их мятежному депутату Мазену Ганаиму, проголосовавшему вместе с оппозицией против продления действия закона об израильском уголовном праве на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Депутату Мазену Ганаим порекомендовали сложить с себя депутатский мандат и уступить место следующему в списке.

Своими действиями Ганаим поставил под угрозу деятельность правительства. И это в тот момент, когда глава партии РААМ принял решение сотрудничать с коалицией.

Мятежному депутату даже предложили продолжать получать депутатскую зарплату в ближайшие полтора года после отказа от мандата.

Таким образом действует правило: если проблему можно решить за деньги — это не проблемы, это расходы.

Редакция «Курсора» информировала, что активисты МЕРЕЦ провели акцию протеста у дома Ринави Зуаби.

Также мы сообщали, что правительство разрабатывает проект развития арабского сектора на 30 млрд шекелей. Из 30 млрд шекелей, предусмотренных на реконструкцию арабского сектора, 2 млрд шекелей выделено на развитие дорог между арабскими поселениями и внутри самих населенных пунктов.

Напомним, глава РААМ Мансур Аббас выступил в поддержку правительства Беннета. Мансур Аббас считает успешным политический союз с правительством Беннета, но в случае необходимости готов рассмотреть в качестве союзников любую партию.