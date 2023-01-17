Лидеры Египта, Иордании и ПА встретились, чтобы обсудить новое правительство Израиля — СМИ

Король Иордании Абдалла ІІ и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас во вторник посетили Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate со ссылкой на арабские СМИ.

Ожидается, что палестино-израильский конфликт будет доминировать в повестке дня. Издание напоминает, что лидеры в последний раз встречались в июне в Каире.

«По словам египетских официальных лиц, на встрече во вторник будет обсуждаться объявленное новым правительством Израиля желание позволить еврейским общинам в Иудее и Самарии развиваться. Они также обсудят пути примирения между ФАТХ во главе с Аббасом и террористической группировкой ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, в секторе Газа серьезно относятся к сообщениям израильских СМИ о понимании того, что палестинские организации в Газе помогают волне терроризма в Иудее и Самарии.

Так, ливанская газета Аль-Ахбар сообщает со ссылкой на палестинские источники, что «организации сопротивления» в секторе Газа, возглавляемые ХАМАСом, повысили свою готовность к возможности «инцидентов безопасности».

Они также передали посредникам сообщение о том, что на любые военные действия Израиля в Газе ожидается жесткий ответ.

Также Курсор сообщал о том, что Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАСа и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, недавно заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ задержал в Иудеи и Самарии одного из лидеров ХАМАСа. Израильская армия совершила контртеррористическую операцию, в ходе которого был задержан один из руководителей ХАМАСа.