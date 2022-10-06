Лига Конференций: Хапоэль Беэр-Шева и Днепр-1 потеряли очки

В рамках 3-го тура Лиги Конференция УЕФА Хапоэль Беэр-Шева провел матч против Леха, а Днепр-1 – против Вадуца.

Оба поединка начались в 19:45. В поединке Лех – Хапоэль Беэр-Шева победителя не выявили, и он закончился со счетом 0:0. По ходу матча «хозяева» владели инициативой, но не одержали победу.

Поляки не позволили израильтянам нанести ни единого удара в створ, но и сами не отличились результативными действиями. Таким образом, обе команды потеряли очки. Лех занял второе место в группе (4 очка), а Хапоэль Беэр-Шева – третье (2 очка). Следующий матч в группе С проведут Вильярреал (1 место, 6 очков) и Аустрия (4 место, 1 очко).

Помимо этого, свой матч провел Днепр-1, сыгравший против Вадуца. Украинский клуб сумел навязать борьбу сопернику из Лихтенштейна, но по итогу сыграл вничью со счетом 2:2. Счет в матче открыл нападающий Днепра-1 Довбик уже на 5-й минуте матча, но, к сожалению, его команде не удалось удержать преимущество. На 26-й минуте Вадуц сравнял счет благодаря голу Фера, а на 47-й – вышел вперед после результативного действия Гассера.

Однако, «хозяева» не сдались и вырвали ничью на 78-й минуте матча благодаря голу Пихаленка. Ничья в этом матче позволила лихтенштейнскому клубу выйти на третье место в группе и набрать в совокупности 2 очка. Украинский же клуб сохранил вторую строчку и теперь имеет в своем арсенале 4 очка. Следующий матч в группе Е проведут АЗ Алкмар (1 место, 6 очков) и Аполлон (4 место, 1 очко).

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