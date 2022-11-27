Ликуд хочет закрыть телерадиовещательную корпорацию «Кан» – СМИ

Члены партии «Ликуд» планируют закрытие общественной телерадиовещательной корпорации «Кан».

Об этом сообщает политический обозреватель 12-го канала ИТВ Амит Сегаль.

«Кан» имеет три основные подразделения: художественные телесериалы, документальные фильмы и новости. Политики интересуются именно новостными службами на радио и телевидении, как утверждает Сегаль.

Журналист спросил об этих планах у членов «Ликуд», где ему ответили, что эту тему не обсуждали на коалиционных переговорах. Однако, по мнению обозревателя, из этого не следует, что в партии не поддерживают этот шаг.

Известно, что в 2014 году правительство «Ликуда» создало общественную вещательную корпорацию «Кан». В 2017 году Нетаниягу требовал закрыть корпорацию, что спровоцировало коалиционный кризис.

Многие израильтяне организовали акции протестов, потому что они не поддержали закрытие корпорации. Так, под домом премьер-министра в Иерусалиме организовали демонстрацию, в которой приняли участие около 200 представителей СМИ и обычных граждан.

Моше Кахлон, который тогда был партнером Нетаниягу, выступил против закрытия. Однако в данный момент «Ликуд» имеет коалицию, участники которой возражают против закрытия «Кан», и, как минимум, члены одна фракция поддерживает этот шаг.

«Курсор» сообщал, что Ганц прокомментировал соглашение между Ликуд и Ноам, а также заявил, что будет «бороться с экстремистским правительством Нетаниягу».

Помимо этого Бен-Гвир уклоняется от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

Ранее мы рассказывали, что Ольмерт выступил с жесткой критикой в адрес Нетаниягу.