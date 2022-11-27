Ганц о соглашении между Ликуд и Ноам: Это не еврейская, а расистская идентичность

Уходящий министр обороны Бени Ганц прокомментировал коалиционное соглашение между «Ликудом» и «Ноамом».

Он сделал заявление в Twitter.

Известно, что стороны согласовали создание в аппарате премьер-министра Управления по вопросам еврейской национальной идентичности, которое возглавит глава «Ноама» Ави Маоз.

«Это не еврейская идентичность – это расистская идентичность. Мы будем бороться с экстремистским правительством Нетаниягу всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами», – написал Ганц.

Министр обороны стал не единственным, кто прокомментировал подписание коалиционных соглашений. Так, своим мнением поделился Яир Лапид, который назвал назначение Маоза «ни чем иным, как безумием«.

Также коалиционное соглашение прокомментировала ассоциация ЛГБТ-сообщества, заявив, что оно стало «низшей точкой».

«Маоз не заслуживает должности заместителя министра в израильском правительстве», – сказано в сообщении.

Следует отметить, что Маоз получит должность заместителя министра в министерстве главы правительства. Он будет курировать работу организации «Натив» – Бюро по связям с диаспорой – и других подразделений.

«Курсор» сообщал, что Лапид даст показания на суде над Нетаниягу.

Помимо этого Бен-Гвир уклоняется от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

Ранее мы рассказывали, что Ольмерт выступил с жесткой критикой в адрес Нетаниягу.