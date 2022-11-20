Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям: ученики иешив получат льготы

У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

20 ноября Ликуд подтвердил договоренность с партиями «Яадут а-Тора» и ШАС и сообщил о скидках на проезд в общественном транспорте для учащихся иешив, как для студентов вузов.

В Ликуде пояснили, что речь идет о скидке в 33% от цены билета, а на некоторых маршрутах — вплоть до 50%.

Законопроект, предложенный партией «Яадут а-Тора», уже пытались продвигать раньше, но он не был принят.

Депутаты заявляли, что законодательство порождает дискриминацию, потому что учащиеся иешив являются экономически слабым населением не в меньшей степени, чем студенты, и важно поддерживать принцип равенства для всех студентов.

У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, и в Ликуде пытаются завершить переговорный кризис на этой неделе и ускорить образование нового правительства.

Однако переговоры затягиваются из-за требования председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича, требующего портфель министра финансов, на который также претендует председатель ШАС Арье Дери.

Ликуд пытается подтолкнуть Дери и Смотрича к прямым переговорам, и не исключено, что в обмен на отказ ШАС от претензий на министерство финансов Смотричу придется пойти на компромисс по министерству по делам религии в пользу Дери.

Ранее Курсор писал, что Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром.

Также мы информировали, что Лапид рассказал о дипломатических достижениях своего правительства.