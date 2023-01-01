Ликуд ведет переговоры с фракциями с целью ослабления Лапида и конфликта внутри оппозиции — СМИ

По данным масс-медиа, пропремьерская политсила договаривается о разделении представительства в комитетах, председателях комитетов и должности вице-спикера Кнессета.

Пропремьерская фракция «Ликуд» ведет закулисные переговоры с фракциями меньшинства с целью ослабления позиции экс-премьер-министра Яира Лапида и создания конфликта внутри оппозиции.

Об этом говорится в материале портала Israel Hayom.

Отмечается, что «Ликуд», в частности, ведет «самостоятельные переговоры с оппозиционными фракциями о разделении представительства в комитетах, председателях комитетов и должности вице-спикера Кнессета».

«Ликуд» намеренно ведет независимые переговоры с фракциями с целью ослабления Лапида и конфликта между частями оппозиции. Они стремятся разделять и властвовать между фракциями, чтобы навредить Лапиду и подорвать его лидерство. Кроме того, по их оценке, его партия, Еш Атид, «пострадает от этого», — пишет издание.

Авторы также отмечают, что лидерство Лапида как главы оппозиции «уже было проверено в раунде рекомендаций в Офисе президента после выборов».

«Хотя он возглавляет крупнейшую партию в оппозиции, большинство партий в уходящем правительстве предпочли не рекомендовать ему сформировать правительство, в результате чего Лапид завершил раунд консультаций только с 28 подписантами», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Ранее Курсор информировал о том, что Религиозно-сионистская партия подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом». Соглашение было подписано за день до того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был представить свою коалицию в Кнессет, а вскоре после этого новое правительство будет приведено к присяге.

Кроме того, Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.