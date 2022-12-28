Ликуд подписал коалиционные соглашения с Религиозно-сионистской партией и Ноам

Окончательные детали коалиционных соглашений с Религиозно-сионистской партией и Ноамом согласованы, поскольку «Ликуд» готовится к приведению к присяге нового правительства.

Религиозно-сионистская партия объявила в среду утром, что подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом». Соглашение было подписано за день до того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен представить свою коалицию в Кнессет, а вскоре после этого новое правительство будет приведено к присяге.

Фракция Ноама, состоящая из одного депутата, также подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом» в среду.

Обе партии уже подписали предварительные соглашения о коалиции с «Ликудом», определяющие министерские должности и руководящие должности в Кнессете, которые партии получат.

В соответствии с соглашением, глава Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич первоначально будет занимать пост министра финансов, а затем перейдет в Министерство внутренних дел в 2025 году.

Религиозно-сионистская партия также получит портфель Министерства иммиграции и абсорбции и Министерства национальных проектов, а также контроль над несколькими комитетами Кнессета.

В соответствии с окончательным соглашением, подписанным между «Ликудом» и Религиозно-сионистской партией, новое правительство расширит свою поддержку государственных религиозных школ.

Зараплата молодых мужчин и женщин, проходящих гражданскую службу по программам национальной службы, будет повышена до 90% от заработной платы солдат ЦАХАЛа, занимающих административные должности.

Также «Ликуд» обязался провести крупные судебные реформы, продвигаемые Религиозно-сионистской партией, а также внести изменения в систему назначения главных раввинов и принять новый законопроект о реформе кашрута.

Коалиционное соглашение также содержит пункт, одобряющий изменения к поправке 1970 года к Закону о возвращении, которая распространяет право на нееврейских супругов и внуков евреев.

В окончательное соглашение коалиции также были включены положения о реформировании государственной системы обращения, модернизации и защите еврейских памятников наследия по всей стране, в том числе в Иудее и Самарии, а также о переходе защиты религиозных прав в антидискриминационные законы.

Новое правительство также расширит развитие еврейских городов в Иудее и Самарии, добавив специальный пункт, касающийся еврейской общины в Хевроне, наряду с развитием городов на севере Израиля и оказанием помощи смешанным городам.

Ранее Курсор писал, что обнародованы детали коалиционного соглашения Ликуда и Яадут а-Тора. Ультраортодоксальные депутат разрешают внутренний спор и подписывают соглашение с «Ликудом» за день до приведения к присяге нового правительства.

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Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

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