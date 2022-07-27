Израиль повысил боеготовность на фоне угроз Хизбаллы

Израильские войска готовятся к возможной войне с Хизбаллой. Усиление боеготовности происходит на фоне угроз лидера террористической организации Насраллы.

Израиль повысил боеготовность из-за возможной внезапной эскалации, в связи с угрозами со стороны лидера террор-организации «Хизбалла».

Об этом пишет ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Все наземные и морские цели Израиля находятся в зоне досягаемости ракет «Хизбаллы», — сказал ранее командующий «Хизбаллы» и отметил, что организация создала «активное сдерживание» против Израиля.

Интересно, что глава израильской партии «Объединенный список» Айман Уде отказался осудить «Хизбаллу» как террористическую группу во время интервью 13 каналу.

Ранее Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю.

Курсор писал, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле. Министр обороны Израиля заявил, что страна и силовые структуры будут делать все для того, чтобы защищать интересы израильтян. «Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы», — заявил Ганц.

Курсор сообщал, что Хизбалла требует вернуть железнодорожный туннель Рош а-Никра. Министр общественных работ Ливана Али Хамиех заявил, что хочет «восстановить каждый дюйм оккупированного туннеля, не ставя под угрозу наше решение восстановить также наши сухопутные и морские границы».