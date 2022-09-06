Момент сноса дома террориста в Дженине попал на видео

Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90
Израильские силы вошли в Дженин, чтобы снести дом террориста, ответственного за стрельбу в Тель-Авиве.
В понедельник вечером вспыхнули вооруженные столкновения, когда израильские силы вошли в город Дженин, чтобы снести жилье Раада Хазема, террориста, устроившего стрельбу на улице Дизенгоф в начале этого года.
Один араб был убит и по меньшей мере семеро получили ранения.
Момент взрыва квартиры террориста попал на видео:
Большое количество солдат и транспортных средств ЦАХАЛа вошли в город, причем палестинские СМИ сообщили, что это было самое большое количество войск, вошедших в город за последние месяцы.
На видео слышно, как палестинские боевики ведут перестрелку с израильскими солдатами.
Напомним, что в апреле Хазем убил трех человек и ранил еще 11 после стрельбы по барам и предприятиям на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
Отец Хазема, Фатхи, после нападения находится в бегах.
Ранее Курсор писал, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.
Также Курсор сообщал, что полиция Израиля арестовала группировку торговцев оружием. Подразделение «Этгар» провело расследование и собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что подозреваемые торговали и хранили много оружия.
Также мы сообщали, что жителя Иерусалима арестовали по подозрению в растлении четырех девочек.