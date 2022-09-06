Момент сноса дома террориста в Дженине попал на видео

07:21, Сегодня
Новости Израиля
столкновения палестинцев и солдат цахала фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Израильские силы вошли в Дженин, чтобы снести дом террориста, ответственного за стрельбу в Тель-Авиве.

В понедельник вечером вспыхнули вооруженные столкновения, когда израильские силы вошли в город Дженин, чтобы снести жилье Раада Хазема, террориста, устроившего стрельбу на улице Дизенгоф в начале этого года.

Один араб был убит и по меньшей мере семеро получили ранения.

Момент взрыва квартиры террориста попал на видео:

Большое количество солдат и транспортных средств ЦАХАЛа вошли в город, причем палестинские СМИ сообщили, что это было самое большое количество войск, вошедших в город за последние месяцы.

На видео слышно, как палестинские боевики ведут перестрелку с израильскими солдатами.

Напомним, что в апреле Хазем убил трех человек и ранил еще 11 после стрельбы по барам и предприятиям на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Отец Хазема, Фатхи, после нападения находится в бегах.

Ранее Курсор писал, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.

Также Курсор сообщал, что полиция Израиля арестовала группировку торговцев оружием. Подразделение «Этгар» провело расследование и собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что подозреваемые торговали и хранили много оружия.

Также мы сообщали, что жителя Иерусалима арестовали по подозрению в растлении четырех девочек.

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Автор материала:
Ирен Давид
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