Момент сноса дома террориста в Дженине попал на видео

Израильские силы вошли в Дженин, чтобы снести дом террориста, ответственного за стрельбу в Тель-Авиве.

В понедельник вечером вспыхнули вооруженные столкновения, когда израильские силы вошли в город Дженин, чтобы снести жилье Раада Хазема, террориста, устроившего стрельбу на улице Дизенгоф в начале этого года.

Один араб был убит и по меньшей мере семеро получили ранения.

Момент взрыва квартиры террориста попал на видео: