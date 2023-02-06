Лунная миссия Beresheet 2: NASA и Израильское космическое агентство расширяют сотрудничество

Израиль собирается получить полную поддержку от космического агентства США в их долгожданном возвращении на Луну.

Израильское космическое агентство подписало соглашение с NASA о полном сотрудничестве в лунной миссии Beresheet 2, грандиозном возвращении еврейского государства на Луну.

Заявление о намерениях было подписано заместителем администратора NASA Робертом Д. Кабаной и гендиректором ISA Ури Ороном, и космическое агентство США будет оказывать полную поддержку лунной миссии Израиля.Это продолжение предыдущего сотрудничества в 2019 году, когда NASA и Израильское космическое агентство вместе работали над первой миссией Beresheet, запущенной совместно со SpaceIL. Технически эта миссия приземлилась на Землю — диспетчерская потеряла связь с посадочным модулем незадолго до приземления, что означало, что он совершил аварийную посадку на поверхности Луны.

Beresheet 2, как ожидается, будет запущен в 2025 году. Сама миссия состоит из трех космических кораблей: одного орбитального аппарата, который останется в космосе, и двух посадочных модулей, которые отправятся на поверхность Луны.

По словам гендиректора SpaceIL Шимона Сарида, есть две конкретные области, в которых NASA помогает миссии Beresheet 2: связь и технологии. NASA предоставит SpaceIL и Израильскому космическому агентству свои передовые системы связи, которые имеют решающее значение для отслеживания космического корабля на критическом этапе миссии.

«Нам нужно оборудование NASA, чтобы лучше понимать ситуацию и передавать данные», — пояснил Сарид.

Что касается технологии, то один из посадочных модулей Beresheet 2 должен приземлиться на обратной стороне Луны с научными инструментами NASA. Они будут выполнять еще одну важную часть миссии: проводить измерения радиации.

США не единственные, кто участвует в миссии Beresheet 2. Еще в апреле 2022 года SpaceIL подписала соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в миссии Beresheet 2 — соглашение, основанное на Авраамовых соглашениях, нормализовавших израильско-эмиратские отношения.

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