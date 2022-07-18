На шоссе 1 перевернулся автобус: 38 пассажиров оказались в ловушке

Автобус съехал в кювет и упал на бок на шоссе номер 1, потому что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Автобус, направлявшийся в сторону Иерусалима, съехал с дороги и упал на бок возле развязки Анава. В результате происшествия пассажиры оказались в ловушке.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Никто из 38 пассажиров не получил тяжелых травм. На место происшествия прибыли спасатели и парамедики, которые помогли людям выбраться из автобуса. Четыре человека были госпитализированы в медицинское учреждение с легкими ушибами.

Известно, что водитель автобуса смог выбраться через окно, а пассажиры оставались внутри до приезда спасателей. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств инцидента.

«Курсор» писал ранее, что масштабная авария с участием трех автомобилей произошла на трассе 60. В результате столкновения палестинского грузовика и двух легковых автомобилей погибло четверо палестинских арабов.

Еще мы писали, что в результате ДТП на проспекте Залман Шнеур в Ришон ле-Ционе погиб 19-летний мотоциклист. Свидетели вызвали парамедиков МАДА. По прибытии на место бригада обнаружила молодого человека с травмой головы. Он уже лежал под машиной.

Напомним, что серьезная авария произошла с участием легковушки и пассажирского автобуса. Двенадцать человек получили ранения и были доставлены в больницы.