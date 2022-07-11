Выступая в Тель-Авиве, Scorpions развернули украинский флаг

Тысячи зрителей из зала подпевали культовым музыкантам их хит. Многие также пришли на концерт с большими сине-желтыми знаменами.

Легендарная немецкая рок-группа недавно выступила в Тель-Авиве. Музыканты, зная о большой поддержке израильтян украинцев, также решили высказать свою позицию. Они развернули флаг Украины прямо на сцене во время исполнения песни «Wind of Change» («Ветер перемен»).

Об этом группа сообщила на своей странице в Twitter.

«Теперь послушай мое сердце, оно говорит: «Украина», ожидая, когда ветер переменится», – говорится в сообщении.

Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the Wind to Change.@scorpions Tel Aviv 2022 #ukraine#israel#rockbeliever#scorpions#concert#live#telaviv pic.twitter.com/ithOgdHzS9 — scorpionizer (@thescorpionizer) July 10, 2022

Многие поклонники также пришли на концерт с украинскими флагами.

Затем стало известно, что вокалисту группы Клаусу Майне флаг Украины передал зритель, которые присутствовал в зале.

При этом, о флаге Израиля музыканты также не забыли.

Отметем, что посольство Украины в Израиле на странице в Facebook поблагодарило группу за то, что она подняла флаг на сцене.

Напомним, что Курсор также делал фоторепортаж концерта Scorpions в Тель-Авиве.

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