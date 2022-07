Выступая в Тель-Авиве, Scorpions развернули украинский флаг

Легендарная немецкая рок-группа недавно выступила в Тель-Авиве. Музыканты, зная о большой поддержке израильтян украинцев, также решили высказать свою позицию. Они развернули флаг Украины прямо на сцене во время исполнения песни «Wind of Change» («Ветер перемен»).

Об этом группа сообщила на своей странице в Twitter.

«Теперь послушай мое сердце, оно говорит: «Украина», ожидая, когда ветер переменится», – говорится в сообщении.

Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the Wind to Change.@scorpions Tel Aviv 2022

#ukraine#israel#rockbeliever#scorpions#concert#live#telaviv pic.twitter.com/ithOgdHzS9

— scorpionizer (@thescorpionizer) July 10, 2022