Израильские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на Маккабиаде

Кроме того, израильская юношеская сборная по художественной гимнастике также выиграла командное золото на Маккабиаде, в то время как США заняли второе место, а Аргентина — третье.

Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде.

Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

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Отметим, что в израильскую команду входит Лихи Раз, для которой вчерашний день стал триумфальным. Кроме золотых медалей на Маккабиаде, завоеванных ею как в групповых упражнениях, так и в индивидуальных, израильская олимпийская гимнастка заняла первое место во всех видах упражнений на чемпионате Израиля, проходившем в рамках Маккабиады.

Таким образом, суммарное количество золотых медалей гимнастки, завоеванных в двух турнирах, составило 10.

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Раз подвела итоги чемпионата Израиля: «Это было безумие, было весело, мне очень понравилось соревнование, я хорошо выступила. Мы подбадривали друг друга, и это хорошая подготовка к чемпионату Европы, где я надеюсь пройти в финал».

Для Лихи Раз это третий раз подряд, когда она выиграла национальный титул.