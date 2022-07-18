Лапид похвалил израильскую спортсменку Лону Чемтай Солпитер за выступление на чемпионате мира

Израильская спортсменка Лона Хемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине. Лапид у себя в Twitter написал, что гордится ее достижениями.

Премьер-министр Яир Лапид похвалил израильскую марафонку Лону Хемтай Салпетер после завоевания ею бронзовой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон.

«Поздравляем Лону Хемтай Салпетер с исторической медалью, которую она завоевала сегодня на чемпионате мира! Сила воли и решимость Лоны — предмет гордости для израильской легкой атлетики и всего государства Израиль», — написал Лапид в Твиттере.

«Лона, ты — чемпионка», — говорит он.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде. Яаков Томаркин выиграл финал в заплыве на 200 метров на спине и стал первым пловцом, одержавшим три победы подряд на Маккабиаде в одной дисциплине. На сегодняшний день единственным пловцом, добившимся подобного результата, является Энди Мораз.

Кроме того, спортсменам Маккабиады обещают особые льготы в случае репатриации. Министерство алии и интеграции заявило, что для спортсменов Маккабиады, которые после завершения соревнований решат иммигрировать в Израиль, разработан специальный пакет льгот.

Также сообщалось, что израильтянка завоевала медаль на Гран-при по дзюдо в Загребе. Гран-при по дзюдо в Загребе, который является последним соревнованием перед чемпионатом мира в Ташкенте, стартовал сегодня в пятницу с бронзовой медали Гефен Примо. Не обошлось без инцидента в конце боя.